منخفض جوي جديد.. اليكم طقس الايام المقبلة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات واحتمال أمطار خفيفة محلية في الفترة الصباحية. وجاء في النشرة الاتي:





- الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط لليومين المقبلين، ثم يستقر حتى مساء الجمعة حيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر.

(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر شباط ما بين 11 و 19 درجة مئوية).



الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، يتشكل الضباب على المرتفعات، وتكون الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة بدءا من الظهر.



الأربعاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات واحتمال أمطار خفيفة محلية في الفترة الصباحية.



الخميس: قليل الغيوم مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، يتحول مساء الى غائم بسحب مرتفعة.



الجمعة: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم مع بداية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وتصبح الأجواء مهيأة بعد منتصف الليل اي فجر السبت لهطول امطار متفرقة.



-الحرارة على الساحل من 14 الى 19 درجة، فوق الجبال من 5 الى 11 درجة، في الداخل من 6 الى 15 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كلم/س.

- الانقشاع: جيد ، يسوء مساء على المرتفعات.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75%

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

- الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,22

- ساعة غروب الشمس: 17,22