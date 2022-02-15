امن الدولة في منزل رياض سلامة.. ولكن!

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لم يحضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى جلسة استجوابه في قصر عدل بعبدا، وكانت دورية من امن الدولة قد حضرت الى منزله في الرابية ولم يكن موجوداً فيه.



وأفادت معلومات الـmtv: ان "التوجه كان بأن يُعمل على إحضاره من قبل أمن الدولة بعد مذكّرة الاحضار التي أصدرتها القاضية غادة عون خلال 24 ساعة من 3 مواقع إلا أنه لم يتواجد فيها".

كما واشارت معلومات عن قيام 3 دوريات من جهاز أمن الدولة بدهم منزلين لحاكم مصرف لبنان، المنزل الأول في "الصفرا" والمنزل الآخر في "الرابية" كما دهمت الدورية الثالثة مكتبه في مقر مصرف لبنان في الحمراء ولم يكن متواجداً في أي من الأماكن الثلاثة.