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يتخذ من الأوتوستراد مسرحاً لترويج المخدرات

15
FEBRUARY
2022
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:


في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة، وترويج المخدرات على الاراضي اللبنانية، وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، توافرت معلومات للشّعبة حول قيام شخص مجهول بترويج المخدرات في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان.


على الفور، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الشخص المذكور، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة تمكنت الشعبة من تحديد هويته ويدعى:

ب. ب. (مواليد عام 1983، لبناني الجنسيّة)


أعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجده، ومراقبته تمهيدا لتوقيفه بالجرم المشهود.

بتاريخ 8-2-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة جبيل اثناء قيامه بترويج المخدرات وضُبِطت سيارته. بتفتيشه والسيارة تم ضبط 645,6 غ قائم من مادة الكوكايين مقسمة ومعدة للترويج داخل علب بلاستيكية ومظاريف،

مبلغ مالي وهاتف خليوي.


بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن، وانه يقوم بعمليات الترويج على الأوتوستراد الممتد من الدورة باتّجاه جبيل على المسلكين.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

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