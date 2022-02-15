"سبوتنيك" عن مستشار الأمين العام للجامعة العربية: عودة سوريا قريبة جدا

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نقلت وكالة "سبوتنيك" عن محمود خليفة المستشار العسكري للأمين العام لجامعة الدول العربية، تأكيده أن عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة ستكون قريبة.

وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، قال خليفة إن هناك أفكارا تم طرحها من أجل عودة سوريا، وأضاف: "عودة سوريا ستكون قريبة جدا".

وقال: "مقعد سوريا في جامعة الدول العربية لم يلغ، المقعد مجمد، لحين توافر ظروف معينة داخل سوريا وداخل الإطار العربي"، متمنيا "أن تستقر وتزداد قوة بتواجدها بين الأشقاء العرب".

وكان موضوع عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية قد بدأ يطرح في الاجتماعات العربية المشتركة منذ فترة.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قال مطلع الشهر الحالي إن عودة سوريا للجامعة وحضورها للقمة المقبلة بالجزائر مرهون بتوافق عربي، و"استجابة دمشق مع المواقف العربية المطروحة".

يذكر أن جامعة الدول العربية، كانت قد علقت عضوية سوريا بها منذ بداية الاحتجاجات في البلاد عام 2011.