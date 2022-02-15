عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 15 شباط 2022

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الأخبار: الضفّة تُجدّد الاشتباك: هدم المنازل ليس نزهة
صحافي موقوف في ملف التجسس
ميقاتي: أخشى إقبالاً سنّياً ضعيفاً ولستُ مرشّحاً... حتى الآن
النهار: رسالة "حشود الضريح": الالتفاف حول سعد الحريري
الأنباء الكويتية: جنبلاط: كُتِبَ علينا أن نصبر وأن نصمد وسنصمد.. و«الثنائي» يوقف التصعيد على محور الموازنة العامة
الحريري في ذكرى والده: من يترشح للانتخابات فباسمه شخصياً
الشرق الأوسط: الحريري يترك الحرية لمناصريه انتخاباً
حذّر أعضاء تياره من الترشح لانتخابات لبنان
الوطن السورية: مصر أكدت أن تفعيل خط الغاز العربي مسألة وقت.. والجامعة العربية: عودة سورية قريباً … موسكو: العقوبات الأميركية أدت إلى تراجع مستوى معيشة السوريين