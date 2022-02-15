الشرق الأوسط: قوى الأمن اللبنانية تلقي القبض على «داعشي» من «أخطر مهربي الأشخاص»

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بيروت: «الشرق الأوسط»-

أعلنت القوى الأمنية عن توقيف أحد أخطر مهربي الأشخاص عبر الحدود في شمال لبنان ومطلوب في الوقت نفسه بجرم انتمائه لتنظيم «داعش».



وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان، أمس، أنه نتيجة المتابعة والرصد، توافرت معلومات لدى مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية حول وجود أحد أخطر مهربي الأشخاص عبر الحدود، والمطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم الانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، ومذكرة إلقاء قبض بجرم جناية، في أحد المنازل في بلدة العماير - وادي خالد، شمال لبنان، ويدعى: «م. ع.» (مواليد عام 1989 لبناني الجنسية).



وأوضح البيان أنه في تاريخ 9 فبرير (شباط) الحالي تمكنت إحدى دوريات المفرزة من إلقاء القبض عليه في المنزل المذكور، وبرفقته شخصان من التابعية السورية، تبين أنهما دخلا الأراضي اللبنانية خلسة، وهما: «ح.س.» (مواليد عام 1987)، و«أ.ح.» (مواليد عام 1998)، ولفت إلى أنه بالتحقيق مع الموقوف الأول، اعترف بما نسب إليه، وأنه يعمل على تهريب أشخاص عبر الحدود، لقاء مبالغ مالية، وأن التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.