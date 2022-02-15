الأنباء الكويتية: "الثنائي" يوقف التصعيد على محور الموازنة

A + A -

الأنباء الكويتية: سياسيا، قرر ثنائي أمل وحزب الله وقف التصعيد على محور الموازنة العامة، مسلما بإقرارها في مجلس الوزراء، ومتوعدا بقصقصتها في مجلس النواب، أو على محور التعيينات التي وعد باستجابة طلب تعيين نائب للمدير العام لأمن الدولة الشاغر، إنما سجل الثنائي عتبه على الرئيس ميقاتي عبر المعاونين السياسيين لرئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله (النائب علي حسن خليل والحاج حسين خليل) اللذين زارا ميقاتي في منزله بسبب الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، وإدراج بنود إضافية على جدول الأعمال.

ومعنى ذلك ان جلسة مجلس الوزراء المقررة عصر اليوم في القصر الجمهوري ستمر بسلام، بعدما أحيلت الموازنة إلى مجلس النواب لتنام في اللجان الوزارية إلى ما بعد الانتخابات إذا حصلت.