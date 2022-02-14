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داليا داغر عبر "ضروري نحكي": يقف اللبنانيون اليوم متفرّجين على فصول مسرحية لا تجد لها نهاية

14
FEBRUARY
2022
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مقدّمة ضروري نحكي

14-2-2022

هادئة جدّا حلّت ذكرى 14 شباط هذا العام. إنسحاب الرئيس سعد الحريري من الحياة السياسية ظلّل الذكرى في سنتها السابعة عشرة. فغابت المشهدية السياسية التي اعتادها اللبنانيون في مثل هذا اليوم، مؤشّرة الى أنّ الكثير قد تغيّر.

الأسئلة اليوم تتعدّد، أمّا الأجوبة فتكاد تنعدم.

هل ستحصل الإنتخابات؟ ما مصير الموازنة؟ والاهمّ ما مصير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهل ستُستأنف في جولتها الثانية بعد أسبوعين في ضوء ما تسرّب عن امتعاض الصندوق من المقاربة اللبنانية لتوزيع الخسائر وتحميل المودعين الجزء الأكبر من الخسارة؟

يقف اللبنانيون اليوم متفرّجين على فصول مسرحية لا تجد لها نهاية.

يخرج رئيس الحكومة من آخر جلسات الموازنة ليقول لهم: "بدنا نتحمّل بعض، ما بقا في خدمات ببلاش".. ولكن مهلا دولة الرئيس، اللبنانيون كانوا يدفعون على مدى عقود مقابل خدمات أساسية لم ينالوها، واليوم سيدفعون أضعافا ولا شيئ يؤكّد أنّهم سينالوها!

في حلقتنا الليلة سنضيئ على العناوين السياسية مع الكاتب في صحيفة النهار رضوان عقيل. وسنطلّ على الموازنة وبنودها مع الخبير في الشؤون المالية والضريبية جمال قعقور. أمّا في فقرتنا الاولى فسنكون أكثر تفاؤلا عبر الإضاءة على العلاقة المتميّزة بين لبنان المقيم ولبنان المغترب مع رئيس التجمّع من أجل لبنان في باريس الدكتور أنطوان شديد، لنضيئ على عمل الجمعيات اللبنانية في دول الإنتشار وما تقوم به من جهد لمساعدة لبنان.

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