فياض عن خطة الكهرباء: تؤمن 24 ساعة تغذية بحلول عام 2025 والتجاذبات السياسية تحول دون تنفيذ الخطط

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أكد وزير الطاقة وليد فياض، تعليقًا على خطة الكهرباء التي ستناقشها الحكومة غدًا، أنها تضمّن "زيادة التغذية الكهربائية في عام 2023، إلى 16 و18 ساعة، وبناء المحطات الكهربائية الجديدة، والتي نبدأ بها من الآن وحتى إيجاد التمويل، والتي تؤمن 24 ساعة كهرباء، بحلول عام 2025".

وأشار، في حديث لقناة الـ"LBC"، إلى أن "الفاتورة الاجمالية للكهرباء ستكون أقل، والموطن سيكون اعتماده على المولدات الخاصة أقل، وستكون الفاتورة ثلث، سعر المولدات الخاصة"، مشددًا على أن "التجاذبات السياسية، هي التي تحول دون تنفيذ هذه الخطط، والمجتمع الدولي والسياسيين، يجب أن يكون بجانب هذه الخطة".