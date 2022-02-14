كيف علق أبو شرف على خبر وفاة أربعة أطفال بسبب عدم توفر جراح اختصاصي في المستشفيات؟

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‏على أثر تداول خبر وفاة أربعة أطفال يعانون من عيب خلقي في القلب ، بسبب عدم توفر جراح اختصاصي لإجراء العملية الجراحية التصحيحية في المستشفيات الجامعية اللبنانية، بعد هجرة الأطباء الإختصاصيين في جراحة قلب الأطفال، صرح نقيب الأطباء البروفيسور شرف أبو شرف أن هذا الخبر غير دقيق. فهناك طبيبان اختصاصيان متوافران أحدهما بشكل كامل في مستشفى رزق الجامعة اللبنانية الأمريكية، والثاني بشكل متقطع في مستشفى الرسول الأعظم. كما أن هناك طبيبين أخرين هاجرا إلى الغرب.

وأضاف أبو شرف أن الأخطاء التكوينية في القلب التي تتطلب جراحة فورية بعد الولادة نادرة جدا، وما زال بالإمكان معالجتها في لبنان إذا توفرت الأدوية والمعدات اللازمة وتأمنت الكلفة الاستشفائية. ‏وأوضح أبو شرف أن نسبة الأخطاء التكوينية في القلب عند الأطفال هي 0.8%، 30% منها تتماثل للشفا ء بشكل عفوي ، وثلاثين% غير قابلة للعلاج ولا للحياة، أما الثلث الباقي فبالامكان معالجته بالأدوية والجراحة بنجاح. وشدد ابو شرف على ضرورة تحفيز الطاقم الطبي والتمريضي على البقاء ودعمه ماديا واجتماعيا وامنيا.