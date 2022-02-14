“حزب الله” أحيا ذكرى “الشهداء القادة”

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أحيا “حزب الله” ذكرى “الشهداء القادة” الشيخ راغب حرب والسيد عباس الموسوي وعماد مغنية، بمراسم تكريمية أقامها عند نصب سيد شهداء المقاومة الإسلامية في مكان استشهاد الموسوي في بلدة تفاحتا الجنوبية. تخللها اداء ثلة من المقاومين التحية، ثم قدمت مشهدية فنية تحاكي قصص المقاومين والشهداء منذ الانطلاقة، في حضور شخصيات وفاعليات.

وشارك فيها عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض والشيخ ماهر حمود وشخصيات وفاعليات وعلماء دين وفصائل فلسطينية، جددوا الولاء لنهج المقاومة والشهادة.

بدوره، أثنى حمود على “دور المقاومة الجبار في حماية أهلنا وحماية لبنان من أي حماقة يرتكبها العدو الاسرائيلي”.

وفي الختام، ألقى فياض كلمة جدد فيها “العهد بالمضي على درب الشهداء الذين صنعوا النصر والمجد لأمتنا”.