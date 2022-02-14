كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

A + A -

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أن يكون الطقس غداً غائماً جزئيّاً إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، يتشكّل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الشمالية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1600متر وما فوق.

وجاء في النشرة:

الحالة العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط لليومين المقبلين ( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر شباط ما بين 11 و19 درجة مئوية )

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية بينما تبقى دون تعديل على الساحل، يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار محلية خاصة شمال البلاد وبعض الثلوج على ارتفاع 1600متر وما فوق.

الثلاثاء: غائم جزئيّاً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الشمالية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1600متر وما فوق .

الأربعاء: غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة يتشكل ضباب محلي على المرتفعات مع احتمال بعض المتساقطات المحلية الخفيفة فترة بعد الظهر.

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة يتحول مساء إلى غائم بسحب مرتفعة.