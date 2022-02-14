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عناوين الصحف ليوم الأثنين 14 شباط 2022

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الأخبار: أوكرانيا: متاهة بايدن

الخليلان «عاتبا» ميقاتي... والموازنة أُحيلت إلى المجلس | الحريري: أيام صعبة تنتظر لبنان

الأمين العام للجماعة الإسلامية: آن الأوان ليجمع المفتي السنّة

 

 

 

الديار: ما البديل عن زيادة الرسوم والضرائب على المواطن؟ أسئلة برسم المعنيين

 

 

 


نداء الوطن: بكركي ترفض "التشكيك المغرض" بالجيش... و"فذلكات" إرجاء الانتخابات
"العدّ العكسي" لسلامة بدأ... وعون يريد "حاكماً... بأمره"!

 

 

 


اللواء: صمت رهيب في الذكرى الـ17: مَن أعاد عقارب الإعمار إلى الوراء؟
الحريري لنوابه: إقرار الموازنة وعدم الترشح.. وحزب الله يواجه قرار مولوي في «رسالات»!

 

 



البناء: تصعيد إعلاميّ حول أوكرانيا… ومواجهات الشيخ جراح تُعيد سيف القدس إلى الواجهة / «المستقبل» يهندس حضوره في الدوائر المختلطة مع «القوات»… ويقفل الأبواب على بهاء / ربط نزاع حول الموازنة والتعيينات… وحردان: لا للضرائب على ذوي الدخل المحدود /

 

 

 

الجمهورية: المواقف توضحت والموازنة الى المجلس

إخفاق المفاوضات مع صندوق النقد؟

 

 

 

النهار: 17 عاما بعد الاغتيال: الحريرية خارج المعترك

 

 

 


l'orient le jour: Liban-Nord III : la mère des batailles chrétiennes

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