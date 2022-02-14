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أسرار الصحف ليوم الأثنين 14 شباط 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال دبلوماسي روسي إن الحملة الأميركية تحت عنوان نيات روسية بغزو اوكرانيا تشبه ما جرى حول الملف النووي الإيراني واتهام طهران بنية تحويله إلى برنامج عسكري. وفي الحصيلة تخرج واشنطن لتقول إنها انتصرت بمنع امتلاك إيران سلاحاً نووياً لا تريده أصلا ومنع روسيا من غزو لم تفكر فيه.

 

خفايا

تقول مصادر سياسية إن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي تتكفلان برسم سقف للخلافات الحكوميّة تمنع تحولها أزمات وتفرض على الثنائي اللجوء الى توقيع وزير المالية في التعامل مع التعيينات وإلى مجلس النواب في التعامل مع الموازنة.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

قالت مصادر متابعة لعمل وزير المال يوسف خليل إنه، وبعد انتهاء عمله في الوزارة، يتوجه الى مصرف لبنان مساءً في بعض أيام الأسبوع. ويتصرف كما لو انه موظف في البنك المركزي كما كان قبل تولي حقيبة المال وكأنه لم يتخل عن «طاعة» الحاكم، وسألت إذا ما كان لا يزال يقبض راتبه بطريقة ما من مصرف لبنان؟

 

علِم أن الخلاف على أشدِّه بين «حزب الله» وحركة «أمل» حول تعيين خلف الشيخ عبد الأمير قبلان. فالرئيس بري لديه اسم، وكذلك الأمين العام لـ»حزب الله» لديه اسم، ولم يتم التوافق على اسم مشترك. وخشيةً من التصعيد بين الحزب والحركة، تمَّ التفاهم على تأجيل استحقاق اختيار الرئيس الجديد للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، إلى موعد لاحق، من دون تحديده.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
جرت محاولات تواصل مع سفراء خليجيين موجودين في بلدانهم من قبل مرشحين للإنتخابات، ولكنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها، بعد إبلاغهم من قبل أحد السفراء بأن بلاده لن تتدخل في الشأن الداخلي اللبناني، سواء جرت الإنتخابات أم لم تجرِ!


غمز
حسم رئيس التيار الوطني الحر أمره وقرر خوض المعركة الإنتخابية في مسقط رأسه في البترون ومنازلة إئتلاف الأحزاب والمستقلين ضده، على طريقة يا قاتل يا مقتول!


لغز
لم تُفلح المساعي التي يقوم قطب سياسي مع الأطراف المعنية للتوصل إلى لائحتين فقط في بيروت تجنباً لتشرذم الأصوات، وضياع مفعولها في مواجهة لوائح السلطة!

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