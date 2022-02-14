نداء الوطن: انطلاق "العد العكسي" لاستبدال سلامة... نقاش جدّي بالأسماء البديلة... ميقاتي تلقى "نصيحة فرنسية" بعدم ربط مصير رئاسته للحكومة ببقاء أو رحيل حاكم مصرف لبنان

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

برز انطلاق "العد العكسي" لاستبدال حاكم المصرف المركزي في ظل ما كشفته معلومات "نداء الوطن" عن انطلاق "نقاش جدّي بالأسماء البديلة، سيّما وأنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تراجع عن "الخطوط الحمر" التي كان رسمها حول سلامة وبدأ باقتراح مرشحين محتملين لخلافته...

وبحسب المعلومات، فإنّ ما دفع ميقاتي إلى الانفتاح على مناقشة موضوع استبدال سلامة، كان تلقيه "نصيحة فرنسية" بعدم ربط مصير رئاسته للحكومة ببقاء أو رحيل حاكم مصرف لبنان، وذلك تعقيباً على التسريبات الأخيرة التي تحدثت عن تهديد رئيس الحكومة بالاستقالة إذا أقيل حاكم المصرف المركزي،...