إنتخابات 2022- الديار: هل تتمكّن أحزاب 8 آذار من خرق الدوائر الإنتخابيّة في الشمال؟

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بعض ما جاء في مقال جهاد نافع في الديار:

في دائرة الشمال الثانية: طرابلس والمنية والضنية، خمسة مقاعد سنة في طرابلس، ومقعد ارثوذكسي، ومقعد ماروني، ومقعد علوي، ومقعدان في الضنية، ومقعد في المنية..

المشهد ضبابي بانتظار قرار الرئيس ميقاتي، لكن احزاب وقوى ٨ آذار، او ما يعرف بمحور المقاومة، تشكل حضورا يحتاج الى بلورة والى مزيد من التنسيق، والمحور في هذه الدائرة يعتمد على شخصيات حليفة لها وزنها الشعبي، كالنائب فيصل كرامي على سبيل المثال لا الحصر، وتعتقد اوساط سياسية ان حل الخلافات الناشبة بين بعض الشخصيات الحليفة لمحور المقاومة من شأنه أن يزيد من فرص الفوز بمقاعد ضمن هذه الدائرة، لكن المطلوب اولا حل الخلافات، والتنسيق والتضامن ..

في الدائرة الشمالية الاولى، محافظة عكار، لمحور المقاومة حضور شعبي في العديد من القرى والبلدات، وبرزت مؤخرا يوم ساند حزب الله اهالي عكار بازمة المازوت والبنزين، بالاضافة الى مسارعته مد يد العون لعائلات شهداء مجزرة التليل، وتركت هذه المساهمات انطباعا ايجابيا في مجمل انحاء عكار.

والى جانب ذلك، تشكل احزاب ٨ آذار، كتلة ناخبة وازنة لا تقل عن ٢٥ ألف صوت في حال ادارة المعركة جيدا، وتستطيع هذه القوى على تأمين اكثر من حاصلين انتخابين في حال التكاتف الجدي وبعيدا عن الخلافات.