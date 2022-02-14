living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إنتخابات 2022- الديار: هل تتمكّن أحزاب 8 آذار من خرق الدوائر الإنتخابيّة في الشمال؟

14
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعض ما جاء في مقال جهاد نافع في الديار:

في دائرة الشمال الثانية: طرابلس والمنية والضنية، خمسة مقاعد سنة في طرابلس، ومقعد ارثوذكسي، ومقعد ماروني، ومقعد علوي، ومقعدان في الضنية، ومقعد في المنية..

المشهد ضبابي بانتظار قرار الرئيس ميقاتي، لكن احزاب وقوى ٨ آذار، او ما يعرف بمحور المقاومة، تشكل حضورا يحتاج الى بلورة والى مزيد من التنسيق، والمحور في هذه الدائرة يعتمد على شخصيات حليفة لها وزنها الشعبي، كالنائب فيصل كرامي على سبيل المثال لا الحصر، وتعتقد اوساط سياسية ان حل الخلافات الناشبة بين بعض الشخصيات الحليفة لمحور المقاومة من شأنه أن يزيد من فرص الفوز بمقاعد ضمن هذه الدائرة، لكن المطلوب اولا حل الخلافات، والتنسيق والتضامن ..

 

في الدائرة الشمالية الاولى، محافظة عكار، لمحور المقاومة حضور شعبي في العديد من القرى والبلدات، وبرزت مؤخرا يوم ساند حزب الله اهالي عكار بازمة المازوت والبنزين، بالاضافة الى مسارعته مد يد العون لعائلات شهداء مجزرة التليل، وتركت هذه المساهمات انطباعا ايجابيا في مجمل انحاء عكار.

 

والى جانب ذلك، تشكل احزاب ٨ آذار، كتلة ناخبة وازنة لا تقل عن ٢٥ ألف صوت في حال ادارة المعركة جيدا، وتستطيع هذه القوى على تأمين اكثر من حاصلين انتخابين في حال التكاتف الجدي وبعيدا عن الخلافات.

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout