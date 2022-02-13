الحريري لكتلة "المستقبل": "مش مضطرين تاكلو مسبات"!

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أشار مراسل الجديد آدم شمس الدين إلى أن الرئيس سعد الحريري نصح نواب كتلة المستقبل "كأخ" وليس كرئيس لتيار بعدم الترشح، نظرا لقناعته أن البلد مقدم على مزيد من التدهور، وأن لا حل في الافق، وقال الحريري لنوابه: "مش مضطرين تاكلو مسبات".



وأضاف: الحريري عاد وأكد موقفه أمام أعضاء الكتلة بتعليق عمله السياسي كسعد الحريري وتيار المستقبل.

وعلمت "الجديد" أن اجتماع الحريري مع الكتلة جاء نتيجة رغبة نوابها بمعرفة كيفية مقاربة الإنتخابات النيابية المقبلة، في ظل قرار تعليق عمله السياسي وتعليق العمل السياسي لتيار المستقبل.



وأضافت المعلومات أن الحريري قال لنواب الكتلة أنه لا يمكنه أن يمنع ويسمح لأي كان بالترشح، وتاركاً الحرية لكل نائب بتقدير موقف الترشح من عدمه، شرط ألا يكون ذلك تحت مظلة المستقبل، وأبلغ الحريري نوابه بممارسة دورهم التشريعي وعدم مقاطعة أي من جلسات مجلس النواب ومناقشة الموزانة، أما في حال وصلت الأمور إلى طرح تمديد للمجلس النيابي مستقبلا، فالقرار هو الاستقالة من المجلس فورًا.