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ذكر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادغار طرابلسي، "أننا نريد أن ندعم المدارس الخاصة وليس هناك مصلحة لانهيارها، واتمنى لهم كل الدعم من الجهات المانحة، مشيرًا إلى "أننا نريد أن ندعم كل الناس".

ولفت، في حديث لقناة الـ"OTV" إلى أن "المؤسسات الاممية لديها تخوّف من أن تجلس مع المدارس الخاصة، ولا تكشف المدراس عن ميزانيتها"، موضحًا أن الحل في القطاع التربوي بـ"البطاقة التربوية، والحل مركزي عبر الدولة"، داعيًا أصحاب المدارس الخاصة، أن "يكون هناك شفافية مع الأهل، والذهاب إلى سياسات واقعية، وعدم وجو علامات استفهام، وقهر من أن يكون هناك سرقة".

وشدد طرابلسي، على "أننا لدينا تخوّف من التعليم عن البُعد، ولو أننا طوّرنا التعليم الافتراضي، كان سيكون الأمر في غير اتجاه"، موضحًا "إن لم يتم وضع التعليم عن بُعد أولوية، سيكون المعنيين مسؤولين عن الانهيار في التعليم"، مشيرًا إلى أن في حال "عدم ذهاب الجامعات إلى التعليم عن بُعد، سنكون أمام أزمة، أكبر من المدارس".