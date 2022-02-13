قاووق: حزب الله حريص على استمرارية جلسات الحكومة

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أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن حزب الله حريص على فعالية واستمرارية جلسات الحكومة، موضحا أنه لذلك اعترض الحزب على طريقة إقرار مشروع الموازنة لأنها غير مقبولة لا بالشكل ولا بالمضمون، ولديهم ملاحظات وتعديلات هامة على بنود الموازنة، وسيعمل على إقرارها عند مناقشة الموازنة في مجلس النواب.

واعتبر، خلال لقاء سياسي أقامه حزب الله في حسينية بلدة الشهابية الجنوبية مع عدد من الفعاليات والأهالي، أن أمام الضائقة المعيشية التي يعاني منها المواطنون ليس مقبولاً أن تتضمن الموازنة أي بنود تمس جيوب المواطنين وتزيد من فقرهم.

في سياق آخر، رأى الشيخ قاووق أن قضية البحرين هي قضية شعب مظلوم مقهور يتعرض للقمع والتهميش والتمييز، وتُنزع الجنسية من أبناء البلد الأصيلين وتُمنح للأجانب والغرباء، كما أن النظام البحريني يمارس سياسة الإنبطاح مع العدو والتشدد والقمع مع أبناء البلد.

وأشار عضو المجلس المركزي في حزب الله إلى أن بعض المسؤولين في لبنان أسرى عقدة استرضاء السعودية على حساب كراماتهم والكرامة الوطنية، ومشددا على أنهم لايعانون من أي عقد استرضاء لأحد.