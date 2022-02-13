الراعي يُحذّر من عواقب تأجيل الانتخابات... هذا ما يجب فعله في المرحلة المقبلة!

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اعتبر البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن "الانتخابات ممر حتميّ لاستعادة مكانة لبنان واحترامه بين الدول، ومن غير المسموح تأجيلها".



وأضاف: "ما أكثر حاجات دولتنا إلى مسؤولين مخلصين لها وإلى إصلاحات تنقذنا"، داعياً الناخبين في الانتخابات النيابية المقبلة إلى "خلق واقع جديد في البلاد".



وأشار الراعي خلال عظة الأحد في بكركي إلى أن "التحدّيات الراهنة تفرض علينا الالتفاف حول مؤسّسات الدولة وفي طليعتها الجيش لا سيّما في المرحلة المقبلة التي تستدعي الضبط الأمنيّ"، آملاً أن "يدور محور المشاريع الانتخابية حول المطالبة بالحياد وبمؤتمر دولي لأن الوضع الخطير يفرض اتخاذ مواقف جريئة ومتقدّمة".