بيان من وزير الصحة حول "منصّة المطار".. هذا ما أعلنه!

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أعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض في بيان، أنه "إثر التحقيقات التي تمت المباشرة بها فور كشف عدد من البيانات الشخصية المسجلة على منصة MOPHPASS في مطار الحريري الدولي، تم تحديد الثغرة التي أمكن خرقها وأجريت الإختبارات اللازمة للتأكد من معالجتها وعدم تكرار حصول الخرق، علما أن هذا الخرق طاول عددا محدودا من البيانات لشخصيات عامة دون الوصول إلى حد السيطرة على المنصة. إن العمل مستمر لتطوير معايير الأمان على المنصة من أجل مواكبة كل المخاطر السيبرانية والحد منها".



وأضاف: "كما، تم إطلاع المديرية العامة للأمن العام في اجتماعات خصصت لهذه المسألة، على كل ما يتعلق بمنصة MOPHPASS وأحيلت كل التحقيقات الداخلية التي أجرتها الوزارة للمديرية التي ستتابع من جهتها التحقيقات اللازمة. وأحالت وزارة الصحة العامة الموضوع إلى النيابة العامة واتخذت طابع الإدعاء على كل من يظهره التحقيق فاعلا ومشاركا بالخرق الذي حصل".



وختم البيان: "إن الوزارة إذ تشكر التجاوب السريع لفريق العمل ولا سيما شركة POTECH CONSULTING التي تعمل كاستشاري للتحقيق والتقييم والتوصية بالتحسينات على أمن المنصة من دون أن تكون مسؤولة عن إدارتها أو تطبيق إجراءات الأمن عليها، تؤكد إن منصة MOPHPASS ستقفل فور انتفاء الحاجة الصحية لها ولكنها في الوقت الراهن لا تزال ضرورية في مواجهة الجائحة علما أنها واحدة من برامج المكننة التي تنفذها الوزارة وتسعى إليها من ضمن إستراتيجيتها لتطوير العمل وتحديثه وضمان شفافيته".