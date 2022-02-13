living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بيان من وزير الصحة حول "منصّة المطار".. هذا ما أعلنه!

13
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض في بيان، أنه "إثر التحقيقات التي تمت المباشرة بها فور كشف عدد من البيانات الشخصية المسجلة على منصة MOPHPASS في مطار الحريري الدولي، تم تحديد الثغرة التي أمكن خرقها وأجريت الإختبارات اللازمة للتأكد من معالجتها وعدم تكرار حصول الخرق، علما أن هذا الخرق طاول عددا محدودا من البيانات لشخصيات عامة دون الوصول إلى حد السيطرة على المنصة. إن العمل مستمر لتطوير معايير الأمان على المنصة من أجل مواكبة كل المخاطر السيبرانية والحد منها".


وأضاف: "كما، تم إطلاع المديرية العامة للأمن العام في اجتماعات خصصت لهذه المسألة، على كل ما يتعلق بمنصة MOPHPASS وأحيلت كل التحقيقات الداخلية التي أجرتها الوزارة للمديرية التي ستتابع من جهتها التحقيقات اللازمة. وأحالت وزارة الصحة العامة الموضوع إلى النيابة العامة واتخذت طابع الإدعاء على كل من يظهره التحقيق فاعلا ومشاركا بالخرق الذي حصل".


وختم البيان: "إن الوزارة إذ تشكر التجاوب السريع لفريق العمل ولا سيما شركة POTECH CONSULTING التي تعمل كاستشاري للتحقيق والتقييم والتوصية بالتحسينات على أمن المنصة من دون أن تكون مسؤولة عن إدارتها أو تطبيق إجراءات الأمن عليها، تؤكد إن منصة MOPHPASS ستقفل فور انتفاء الحاجة الصحية لها ولكنها في الوقت الراهن لا تزال ضرورية في مواجهة الجائحة علما أنها واحدة من برامج المكننة التي تنفذها الوزارة وتسعى إليها من ضمن إستراتيجيتها لتطوير العمل وتحديثه وضمان شفافيته".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout