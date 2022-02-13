الحريري في بيروت في الساعات المقبلة... هل طرأ أي تعديل على موقفه؟

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في الاطار الانتخابي يتوقع ان يعود الرئيس سعد الحريري في الساعات المقبلة الى بيروت بمناسبة ذكرى اغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وقال مصدر نيابي في «المستقبل» لـ «الديار» «اننا ننتظر ونترقب عودته، لكننا لسنا في اجواء أن يطرأ أي تعديل أو تطور على موقفه الذي اعلنه في خصوص تعليق العمل السياسي والنيابي.



وأوضح أن هناك بعض النواب في «المستقبل» كما بات معلوماً ينوون الترشح بشكل شخصي مع تمسكهم بنهج تيار المستقبل والرئيس الحريري.



وكشف عن ان هناك بعض المسؤولين والقيادات في التيار يدرسون ايضا الترشح في بيروت ودوائر أخرى، لكن حسم هذا الأمر سيكون بعد عودة الحريري الى لبنان.