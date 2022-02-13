عناوين الصحف ليوم الأحد 13 شباط 2022

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النهار: الرئاسة والحكومة: التخبّط والانزلاقات تصاعدياً
الديار: عون يستدرك «قنبلة الخوف على الانتخابات» بعد تلويح ميقاتي بموقف علني
الثنائي الشيعي: لا قرار بالعودة الى المقاطعة والمطلوب تصحيح الخلل
الأنباء الكويتية: مصادر: لا «تهريبة» للتعيينات والموازنة بل تأكيد لصلاحيات رئيس الحكومة
«صفقة» هوكشتاين.. عون يعلن الموافقة على النقطة الـ 23 ويستبعد الـ29 ويمهد لتأجيل الانتخابات: ليس لدينا مال
الشرق الأوسط: بري ينتقد «تهريب الموازنة» ويلوّح بصلاحياته
الوطن السورية: الاحتلال التركي يواصل استهداف عين عيسى ومنبج وإفراغ القرى مستمر … الجيش يرد على إرهابيي ريف حلب الغربي ويوقع إصابات محققة