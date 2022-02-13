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الجعفري لـ«الوطن»: نعتز بالعلاقة التي تجمعنا بحليفتنا إيران

13
FEBRUARY
2022
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الوطن السورية: أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين بشار الجعفري أن العلاقات السورية – الإيرانية غيرت منطق علاقات السياسة الدولية، ومفهوم الجغرافية السياسية، لذلك علاقات البلدين ليست اعتيادية، وهي علاقة تحالف ونحن نعتز بالعلاقة التي تجمعنا بحليفتنا إيران.

 

وخلال رده على سؤال لـ«الوطن» على هامش حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة الإيرانية بدمشق بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، والعيد الوطني، بخصوص احتمال حصول زيارات رسمية على مستوى رفيع بين البلدين خلال الفترة القليلة القادمة، اعتبر الجعفري أن العلاقات بين البلدين تتحمل مثل هكذا سيناريوهات وزيارات رفيعة المستوى، علماً أن الزيارات لا تتوقف بين البلدين وهذا السيناريو وارد.

 

وفي رد على سؤال آخر لـ«الوطن» حول الاجتماع الوزاري العربي القادم واحتمالية اتخاذ قرار بعودة سورية إلى الجامعة العربية أكد الجعفري أن هذه الاجتماعات هي اجتماعات تمهيدية للقمة ولا جديد على هذا الصعيد.

 

الجعفري وفي كلمة له خلال الاحتفالية، شدد على أن سورية تقدر قيادة وشعباً وحكومة تقديراً عالياً ما قدمته إيران وما تقدمه من دعم اقتصادي وسياسي وعسكري وأمني لسورية في معركتها ضد المتآمرين على وحدة سورية وثقافتها وحضارتها.

 

وأكد الجعفري أن سورية تعتبر إيران شريكاً إستراتيجياً وحليفاً إستراتيجياً وتثمن دورها المسؤول داخل المجتمع الدولي كدولة تحترم ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وتسهم في مواجهة تعسف القوى الإمبريالية وممارساتها بالحد من سيادة واستقلال شعوبنا.

 

بدوره أكد سفير إيران في سورية مهدي سبحاني في كلمة مماثلة له خلال الحفل، أن الإرادة السياسية لكبار المسؤولين في إيران وسورية هي تعميق مجالات التعاون بينهما على جميع الصعد بعد مرحلة من حرب صعبة في مواجهة الإرهابيين وداعميهم الدوليين والأميركيين، والتي عززت ارتقاء العلاقات بين البلدين على المستوى الإستراتيجي مع الإصرار على تعزيز هذه العلاقات في المستويات المختلفة الاقتصادية والثقافية والعلمية والتعليمية والشعبية، مشيراً إلى أن هناك إمكانية هائلة بين البلدين لتعزيز العلاقات ولدينا عزم راسخ لاستخدام هذه الإمكانات.

 

ولفت سبحاني إلى أن إيران تدعم السلامة الإقليمية وسيادة الجمهورية العربية السورية بشكل كامل ومع إدانتها للحضور غير الشرعي للعناصر الأجنبية على الأراضي السورية وتؤكد ضرورة إعادة كل شبر من هذه الأراضي إلى سيطرة الحكومة السورية الشرعية.

 

وفي تصريح خاص لـ«الوطن»، أكد سبحاني أن مستقبل علاقات البلدين واضح تماماً، وخلال الأشهر التسعة الماضية ازدادت العلاقات التجارية بين البلدين بنحو 90 بالمئة، وأضاف: «نحن عازمون على تنمية ذلك، والعمل الاقتصادي ليس بعمل سهل ونحن نمهد الأرضية اللازمة لذلك».

الوطن السورية
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