الأنباء الكويتية: توقيف كاتب عدل بجرم مخالفة قانون مقاطعة "إسرائيل"

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الأنباء الكويتية: أمر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي بتوقيف الكاتب العدلي في دائرة جل الذيب أ ج، وادعى عليه بجرم مخالفة قانون مقاطعة عسكرية، وأحاله على قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان مع أوراق الادعاء لاستجوابه.

وبذلك ارتفع عدد الموقوفين المتعلق بالتعامل مع العدو الإسرائيلي والتواصل معه إلى 8 موقوفين، فيما تتواصل التحقيقات الأولية مع عدد من المحتجزين في هذه الشبهة، على أن يتخذ القاضي عقيقي قراره بعد انتهائه بالادعاء عليهم أو تركهم.

وكان فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي تمكن من الكشف عن هؤلاء الذين لا يعرفون بعضهم في الغالب. وقد جرى استدراجهم عبر عرض مخابرات العدو الإسرائيلي فرص عمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستغلين الأزمة الاقتصادية في لبنان زاعما أن مقر هذا العمل في دول أوروبية، وجرى التواصل مع المدعى عليهم من خطوط محلية على أساس أنهم أجانب.

وبين الموقوفين مهندس يعمل في إحدى منظمات المجتمع المدني. وجرى الطلب من هؤلاء تصوير أماكن بينها أمنية.