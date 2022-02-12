مستجدّات كورونا في مستشفى الحريري

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 22 حالة حرجة لديه.

وجاء في التقرير:



- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ 24 ساعة المنصرمة: 226

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 48

- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة: 7

- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الـ 24 ساعة المنصرمة: 2

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1587

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 22

- حالات وفاة: 0





وأشار الى أن "مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة".