مستجدّات كورونا في مستشفى الحريري

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 22 حالة حرجة لديه.
وجاء في التقرير:
- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ 24 ساعة المنصرمة: 226
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 48
- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة: 7
- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الـ 24 ساعة المنصرمة: 2
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1587
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 22
- حالات وفاة: 0
وأشار الى أن "مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة".