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عصابة تنشط بترويج العملة المزيّفة.. هل وقعتم ضحيتها؟

12
FEBRUARY
2022
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات ترويج العملة المزيفة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات للشعبة حول قيام عصابة بترويج العملة المزيفة في مناطق جبل لبنان.

 

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والإستعلامية لكشف هوية الفاعلين، وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت من تحديد هوية أفراد العصابة ومن بينهم: ج. ا. (مواليد العام 1984، سوري) وع. خ. (مواليد العام 1998، سوري). أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهما، وتوقيفهما بالتنسيق مع القضاء.


بتاريخ 8-2-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيف الأول في محلة الدورة، وبالتزامن تم توقيف الثاني في محلة تعلبايا. بتفتيشهما، ضبط بحوزة الأول مبلغ /2000/ دولار أميركي مزيف، وهاتف خليوي.

 

بالتحقيق معهما، اعترفا انهما ينشطان بترويج العملة المزيفة منذ حوالى /4/ أشهر، كما اعترف الثاني انه بتاريخ توقيفه، أرسل لأحد زبائنه مبلغ /2000/ دولار أميركي مزيف، مقابل مبلغ /900/ دولار أميركي صحيحة.


أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل جار لتوقيف بقية المتورطين".

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