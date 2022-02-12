ارتفاع أسعار اشتراك التلفزيون وهكذا برر المعنيون

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لاحظ المواطنون ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة فواتير اشتراك التلفزيون، وذلك في كلّ المناطق اللبنانيّة. وبعد أن كانت قيمة الاشتراك الشهري تبلغ حوالي ٢٥،٠٠٠ ليرة لبنانيّة فقط قبل الأزمة، تبيّن أنّها ارتفعت اليوم إلى حوالي ٥٥،٠٠٠ ليرة لبنانية في بعض المناطق، وحتى إلى ٧٥،٠٠٠ ليرة لبنانية في مناطق أخرى.

‎للاستفسار عن هذا الموضوع، تواصلنا مع بعض مزوّدي الكابلات التلفزيونيّة اللذين أكّدوا حصول تصحيح للأسعار حيث أنها تتراوح اليوم بين ٥٠،٠٠٠ و ٧٥،٠٠٠ ليرة لبنانية حسب المناطق والقدرة الشرائية للمواطنين في كلّ منها. كما وشرحوا أنّ كلفة الاشتراك ستستمرّ بالارتفاع لتصحيح التعرفة، ومن المتوقّع أن تصل في الأسابيع المقبلة إلى حوالي ١٠٠،٠٠٠ ليرة لبنانية للاشتراك الواحد، أي ما يوازي حوالي ٥ دولارات أمريكية نقدا بحسب سعر الصرف اليوم.

‎ويُعلّل مزوّدو الكابلات التلفزيونيّة قرار تصحيح الأسعار هذا بوجوب دفع نفقات تشغيليّة للمُوَرّدين بالدولار النقديّ، لا سيّما حقوق البث والمحتوى التي تدفعها الشركات للتلفزيونات الأوروبية والعالميّة.