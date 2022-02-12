سبب صادم... معطيات تتكشف عن جريمة قتل الطبيب ايلي جاسر

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ريتا عشقوتي - لم يمض الكثير من الوقت على الجريمة التي هزت منطقة أبلح بعدما أقدم الرقيب في الجيش سليم فهد على قتل طبيب الاسنان ايلي جاسر بآلة حادة وطعنه ثمانية طعنات.

وفي جديد الحادثة علم موقع "vdlnews" من مصادرمقربة من عائلة المغدور أن التحقيقات الاولية تشير الى أن الجاني كان قد خطط مسبقاً للدخول الى عيادة الطبيب بغية سرقته وقتله وعلى الاخص أنه حاول قتل المعاونة التي تمكنت من الفرار ولجأت الى أحد حواجز الجيش القريبة من منطقة ابلح.

وأكدت العائلة أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان الطبيب المغدور كان قد عالج خطيبة القاتل منذ سنة ونصف ولم تعجبه النتيجة هو خبر عارعن الصحة.

وأشارت العائلة إلى أنها بانتظار صدور حكم المحاكم المختصة.

تعددت الاسباب والموت واحد والتحقيقات ما زالت مستمرة باشراف القضاء العسكري لكن الأكيد أن الطبيب الشاب ذهب غدراً وضحية السلاح المتفلت في بلد يسود فيه التفلت الامني.