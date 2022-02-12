الى متى الإستقرار الجويّ؟

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يستمر الطقس مستقر اليوم مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة ليعود متقلب مع احتمال امطار خفيفة بين الاثنين والاربعاء وانخفاض الحرارة ، ولا منخفضات قوية في المدى القريب.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

السبت:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٠ و ١٧ درجة بقاعا بين -١ و ١٢ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٣ و ١٠ درجة

٢- الجو : مشمس

٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ - ٧٥ ٪

٥- الضغط الجوي١٠٢٣ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

الأحد : مستقر ومشمس، الحرارة تتراوح ساحلا بين ١١ و ١٧ على ال ١٠٠٠متر بين ٤ و ١١ درجات وبقاعاً بين صفر و ١٢ درجة، الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ٢٠ و ٣٠كم/س

الاثنين : غائم مع ضباب ومتقلب بين الصحو واحتمال امطار محلية خفيفة وثلوج خفيفة على ١٦٠٠متر، والحرارة تتراوح ساحلا بين ٩ و ١٥ على ال ١٠٠٠متر بين ٣ و ٩ درجات وبقاعاً بين صفر و ١٠ درجة، الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ٢٠ و ٣٠كم/س