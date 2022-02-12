living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس: مستعدون للعمل يومي السبت والأحد

12
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني أن المرفأ على استعداد للعمل يومي السبت والاحد للتعويض عن الايام التي توقف فيها نظام الجمارك الالكتروني عن العمل، "على ان تبدأ عملية اخراج وادخال البضائع من والى المرفأ، فور تبلغ الادارة بذلك من السلطات الجمركية رسميا".
 
توازيا، أعلنت ادارة مرفأ طرابلس في بيان، أنها ستواكب من خلال رئيس الدائرة التجارية لديها جميع العملاء والزبائن الذين اكملوا اجراءاتهم الجمركية، لتسهيل اخراج بضائعهم يومي السبت والاحد.
 
وقال البيان: "يهم ادارة مرفأ طرابلس ان تبلغ جميع عملائها وزبائنها بأنه وبعد ان تبلغنا من السلطات الجمركية بعودة النظام الالكتروني الجمركي للعمل وبأن الخدمات الجمركية ستقدم يومي السبت والاحد للتعويض عن اليومين اللذين توقف فيهما النظام، فإن ادارة المرفأ ستواكب من خلال رئيس الدائرة التجارية لديها جميع العملاء والزبائن الذين اكملوا اجراءاتهم الجمركية، لتسهيل اخراج بضائعهم يومي السبت والاحد، شاكرين المجلس الاعلى للجمارك وادارة الجمارك على الجهود الجبارة التي بذلت من قبلهما لإعادة تشغيل النظام والعمل خلال ايام العطلة".
 
وكانت معلومات للـLBCI لفتت أن النظام الجمركي عاد للعمل بشكل طبيعي بعد إصلاح العطل.
المركزية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout