مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس: مستعدون للعمل يومي السبت والأحد

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أعلن المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني أن المرفأ على استعداد للعمل يومي السبت والاحد للتعويض عن الايام التي توقف فيها نظام الجمارك الالكتروني عن العمل، "على ان تبدأ عملية اخراج وادخال البضائع من والى المرفأ، فور تبلغ الادارة بذلك من السلطات الجمركية رسميا".

توازيا، أعلنت ادارة مرفأ طرابلس في بيان، أنها ستواكب من خلال رئيس الدائرة التجارية لديها جميع العملاء والزبائن الذين اكملوا اجراءاتهم الجمركية، لتسهيل اخراج بضائعهم يومي السبت والاحد.

وقال البيان: "يهم ادارة مرفأ طرابلس ان تبلغ جميع عملائها وزبائنها بأنه وبعد ان تبلغنا من السلطات الجمركية بعودة النظام الالكتروني الجمركي للعمل وبأن الخدمات الجمركية ستقدم يومي السبت والاحد للتعويض عن اليومين اللذين توقف فيهما النظام، فإن ادارة المرفأ ستواكب من خلال رئيس الدائرة التجارية لديها جميع العملاء والزبائن الذين اكملوا اجراءاتهم الجمركية، لتسهيل اخراج بضائعهم يومي السبت والاحد، شاكرين المجلس الاعلى للجمارك وادارة الجمارك على الجهود الجبارة التي بذلت من قبلهما لإعادة تشغيل النظام والعمل خلال ايام العطلة".

وكانت معلومات للـLBCI لفتت أن النظام الجمركي عاد للعمل بشكل طبيعي بعد إصلاح العطل.