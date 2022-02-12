عناوين الصحف ليوم السبت 12 شباط 2022

الأخبار
ـ عون: ترسيمنا الحقيقي هو النقطة 23
ـ تهريب الموازنة يهدّد وحدة الحكومة
ـ عويدات يخشى الإدّعاء... وميقاتي يهدّد: أستقيل فوراً
ـ موازنة «اللبنانية» لشهرين فقط!
البناء
ـ واشنطن تحدّد الثلاثاء كموعد مرتقب للغزو الروسيّ لأوكرانيا وتحذّر رعاياها
ـ ميقاتي يصعّد بوجه “الثنائيّ” في قضيتي التعيينات وشروط العودة للاجتماعات
ـ بيرم: الموازنة لم يتم إقرارها قانوناً… وفضل الله: مخالفة فاضحة للدستور
الجمهورية
ـ الأزمة تتمدَّد من الترسيم الى المراسيم
ـ الراعي وشيا: لإجراء الإنتخابات في موعدها
ـ لماذا الخوف الرسمي من طروحات هوكشتاين؟
ـ المجلس يتحضّر: الموازنة لن تمر بسهولة
ـ تعثّر الجهود الدبلوماسية بشأن أزمة أوكرانيا
اللواء
ـ معركة «الثنائي» مع العهد بالواسطة: التصويب على ميقاتي!
ـ رئيس الحكومة يتمسك بصلاحياته وجلسة تفجيرية الثلاثاء.. وإصابات الكورونا تتجاوز المليون
ـ واشنطن ستساعد الإمارات في تجديد صواريخها الدفاعية بعد هجمات الحوثيين
الديار
ـ صندوق النقد: بوادر جيدة للاصلاح مع السلطة اللبنانية
ـ ترسيم الحدود البحرية سيكون تحت مظلة «اتفاق الاطار» الذي تم درسه خلال 10 سنوات
ـ بايدن لزعماء الناتو: نعتقد أن بوتين قرر غزو أوكرانيا في الأيام المقبلة