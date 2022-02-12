عناوين الصحف ليوم السبت 12 شباط 2022

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الأخبار

ـ عون: ترسيمنا الحقيقي هو النقطة 23

ـ تهريب الموازنة يهدّد وحدة الحكومة

ـ عويدات يخشى الإدّعاء... وميقاتي يهدّد: أستقيل فوراً

ـ موازنة «اللبنانية» لشهرين فقط!

البناء

ـ واشنطن تحدّد الثلاثاء كموعد مرتقب للغزو الروسيّ لأوكرانيا وتحذّر رعاياها

ـ ميقاتي يصعّد بوجه “الثنائيّ” في قضيتي التعيينات وشروط العودة للاجتماعات

ـ بيرم: الموازنة لم يتم إقرارها قانوناً… وفضل الله: مخالفة فاضحة للدستور

الجمهورية

ـ الأزمة تتمدَّد من الترسيم الى المراسيم

ـ الراعي وشيا: لإجراء الإنتخابات في موعدها

ـ لماذا الخوف الرسمي من طروحات هوكشتاين؟

ـ المجلس يتحضّر: الموازنة لن تمر بسهولة

ـ تعثّر الجهود الدبلوماسية بشأن أزمة أوكرانيا

اللواء

ـ معركة «الثنائي» مع العهد بالواسطة: التصويب على ميقاتي!

ـ رئيس الحكومة يتمسك بصلاحياته وجلسة تفجيرية الثلاثاء.. وإصابات الكورونا تتجاوز المليون

ـ واشنطن ستساعد الإمارات في تجديد صواريخها الدفاعية بعد هجمات الحوثيين

الديار

ـ صندوق النقد: بوادر جيدة للاصلاح مع السلطة اللبنانية

ـ ترسيم الحدود البحرية سيكون تحت مظلة «اتفاق الاطار» الذي تم درسه خلال 10 سنوات

ـ بايدن لزعماء الناتو: نعتقد أن بوتين قرر غزو أوكرانيا في الأيام المقبلة