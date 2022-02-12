أسرار الصحف ليوم السبت 12 شباط 2022

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البناء

ـ خفايا

توقعت مصادر مالية أن تتضاعف رسوم الاتصالات وفواتير الكهرباء 4 – 6 أضعاف فقط بدلاً من 15 مرة وفق معادلة تسعير على دولار 20 الف ليرة، وأن هذا التسعير سيتم باعتماد شرائح سعرية جديدة تحتسب على دولار المنصة تبعاً لتفاهمات نيابية ستلاقي الموازنة في مناقشات المجلس النيابي.

ـ كواليس

قالت مصادر في فيينا تشارك في مفاوضات الملف النووي الإيراني إن موعداً مبدئياً أبلغ لعواصم القرار للإعلان عن الاتفاق النهائي الاثنين في 21 شباط، وأن الرئيس الأميركي ابلغ فريقه بأنه يريد إنجاز الاتفاق واتفاق الترسيم الحدوديّ للبنان قبل نهاية شباط حتى لو حقق لبنان وإيران مكاسب.

الجمهورية

ـ كشف مسؤول في تيار بارز أن تياره سيبدأ عبر إعلامه في القريب العاجل هجوما على مستوى فتح ملفات بالأرقام والوقائع.

ـ شكت دوائر روحية عالمية من إقدام بعض الجهات على نسب مواقف غير دقيقة لأحد كبار مسؤوليها زار لبنان أخيراً.

ـ إنشغلت الإتصالات منذ جلسة مجلس الوزراء الأخيرة لتدوير زوايا بين مرجعين وجهتين سياسيتين فاعلتين بغية تطويق ذيول خلاف نشأ بسبب موضوع حسّاس.

اللواء

ـ همس

نُقل عن مرجع كبير، إصراره على ضرب سور من التكتم حول محادثات ترسيم الحدود، وتفاؤله المرجح بالوصول إلى نتيجة طيبة..

ـ غمز

طرح أكثر من وزير سؤال على زميله: هل هي موازنة وزير المال أم رئيس الحكومة أم صندوق النقد الدولي؟

ـ لغز

وضع «فيتو» جنوبي على نائب «درزي»، الأمر الذي أربك رئيس النائب، والجهة الحزبية التي ينتمي إليها.