حسن فضل الله: ما جرى في مجلس الوزراء بخصوص الموازنة مخالف للدستور وبالنسبة لنا الموازنة لم تقر

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ذكر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، أن "ما جرى في مجلس الوزاء بخصوص الموازنة، مخالف للدستور وهو تهريبة، وبالنسبة لنا الموازنة لم تقر بالأطر الدستورية، ما يجعلنا نشكك أن هناك قطب مخفية"؟

ولفت، في حديث لقناة "المنار"، إلى "أننا أعطينا الميزانية أولوية قصوى، وتم تشكيل لجنة في حزب الله، تجتمع قبل جلسة الحكومة، لمناقشة الموازنة، بند بند، لنرى ما يتسهدف المواطنين، ويذهب الوزيرين علي حمية ومصطفى بيرم، ويقدمان الاقتراحات"، موضحًا أنه "في جلسة المال والموازنة سوف نقق في كل تفصيل، ولكي نمنع أن يتم استهداف جيوب الناس".