living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الهيئة العليا للإغاثة تسلمت 4 آلاف طن من الأرز هبة من البرازيل

11
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 تسلم الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير ممثلا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، هبة مقدمة من دولة البرازيل عبارة عن 4 آلاف طن من مادة الأرز، في المنطقة الحرة داخل مرفأ بيروت، بحضور وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، سفير البرازيل أرمانو تيليس ريبارو، ممثل قائد الجيش العميد جورج خوري، ممثل المدير العام للامن العام المقدم داوود فياض، ممثل قوى الامن الداخلي قائد وحدة الخدمات الاجتماعية العقيد فرانسوا رشوان، ممثل المدير العام للجمارك المراقب اول نقولا نصار والمدير العام لمرفأ بيروت بالوكالة عمر عيتاني.

خير
وقال خير: "كلفني دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي وشرفني ان أمثله في استقبال وتسلم هذه المساعدة القيمة جدا والتي قدمها بلدكم البرازيل لدعم ومساعدة الشعب اللبناني في محنته، من ضمن مساعدات لم تتوان البرازيل عن تقديمها للبنان ولا سيما في المجال الصحي".

أضاف: "هذا الدعم ليس غريبا ليأتي من البرازيل فهي تحتضن اللبنانيين منذ القدم حيث اصبحوا جزءا لا يتجزأ من الشعب البرازيلي، يلتزمون بالقوانين ويمارسون حياتهم الطبيعية وكأنهم في بلدهم، واندمجوا في المجتمع البرازيلي ووصلوا بجدارتهم الى اعلى المراكز السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ووضعوا الخطط السياسية والاقتصادية والصحية والانمائية وكل ما يهم الشعب البرازيلي وساهموا مساهمة كبيرة في تعزيز التجارة الخارجية بين

البرازيل ولبنان، وبين البرازيل ودول العالم مما يعزز استمرار التعاون المشترك وصون العلاقات ببن بلدينا في مختلف المجالات".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout