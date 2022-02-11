الهيئة العليا للإغاثة تسلمت 4 آلاف طن من الأرز هبة من البرازيل

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تسلم الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير ممثلا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، هبة مقدمة من دولة البرازيل عبارة عن 4 آلاف طن من مادة الأرز، في المنطقة الحرة داخل مرفأ بيروت، بحضور وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، سفير البرازيل أرمانو تيليس ريبارو، ممثل قائد الجيش العميد جورج خوري، ممثل المدير العام للامن العام المقدم داوود فياض، ممثل قوى الامن الداخلي قائد وحدة الخدمات الاجتماعية العقيد فرانسوا رشوان، ممثل المدير العام للجمارك المراقب اول نقولا نصار والمدير العام لمرفأ بيروت بالوكالة عمر عيتاني.

خير

وقال خير: "كلفني دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي وشرفني ان أمثله في استقبال وتسلم هذه المساعدة القيمة جدا والتي قدمها بلدكم البرازيل لدعم ومساعدة الشعب اللبناني في محنته، من ضمن مساعدات لم تتوان البرازيل عن تقديمها للبنان ولا سيما في المجال الصحي".



أضاف: "هذا الدعم ليس غريبا ليأتي من البرازيل فهي تحتضن اللبنانيين منذ القدم حيث اصبحوا جزءا لا يتجزأ من الشعب البرازيلي، يلتزمون بالقوانين ويمارسون حياتهم الطبيعية وكأنهم في بلدهم، واندمجوا في المجتمع البرازيلي ووصلوا بجدارتهم الى اعلى المراكز السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ووضعوا الخطط السياسية والاقتصادية والصحية والانمائية وكل ما يهم الشعب البرازيلي وساهموا مساهمة كبيرة في تعزيز التجارة الخارجية بين

البرازيل ولبنان، وبين البرازيل ودول العالم مما يعزز استمرار التعاون المشترك وصون العلاقات ببن بلدينا في مختلف المجالات".