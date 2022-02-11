فوز لبنان على الجزائر في بطولة العرب لكرة السلة للرجال

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حقّق منتخب لبنان للرجال بكرة السلة فوزه الثاني على التوالي في البطولة العربية الرابعة والعشرين للمنتخبات بفوزه الساحق على نظيره الجزائري وبنتيجة ( 83-66) بعد ظهر الجمعة وتزعّم المجموعة الثانية على ملعب نادي النصر بدبي(الامارات العربية المتحدة) في الاستحقاق العربي الذي تشارك فيه سبعة منتخبات ويختتم في 16 الجاري.وسيواجه منتخب لبنان نظيره الأردني(رابع المجموعة الأولى) في الدور الثاني الاقصائي الاحد والفائز يتأهل الى الدور نصف النهائي في "بروفة" للمواجهة بين المنتخبين قبل لقائهما ضمن "النافذة الثانية" لتصفيات كأس العالم في 24 شباط الجاري في العاصمة الأردنية عمّان.

وجاءت المباراة ، تحت انظار رئيس الاتحاد اللبناني أكرم حلبي الموجود في دبي لمواكبة منتخب الأرز وجمهور كبير من الجالية اللبنانية في الامارات واكب منتخبه بالطبل والزمر والأهازيج ) صاخبة ومتقاربة في الربعين الأول (انتهى 18-15 لمصلحة الجزائر) والثاني(انتهى لمصلحة لبنان 39-37) وليحلّق منتخب لبنان في الربعين الثالث(انتهى 69-48 للبنان) والرابع( 83-66 لمصلحة لبنان ايضاً) في لقاء قوي في ربعيه الأول والثاني وسهل للبنان في الربعين الثالث والرابع.وبفوزه الثاني في الاستحقاق العربي، تصدّر لبنان المجموعة الثانية التي تضمه مع الجزائر والصومال بعدما سحق الصومال (115-77) في افتتاح مبارياته الأربعاء.

وفي العودة الى اجواء اللقاء،ظهر التقارب في المستوى بين المنتخبين في بداية المباراة لينهي الجزائريون الربع الاول بتقدمّهم(18-15).وفي الربع الثاني تقدّمت الجزائر(23-15) لكن اللبنانيين وعبر نجمهم وائل عرقجي قلصوا الفارق رويداً رويداً وينهي ابناء وطن الأرز الربع الثاني بتقدمهم( 39-37) بعد ثلاثية بعيد المدى من اللبناني أمير سعود في الوقت القاتل.

وفي الربع الثالث بسط منتخب لبنان سيطرته على اجواء المباراة فصال لاعبوه وجالوا وتقدّم منتخب الأرز(55-48) و(62-48)وينتهي الربع الثالث(69-48) وسط انهيار المنتخب الجزائري في ظل المد الهجومي اللبناني بقيادة المدرب الوطني جاد الحاج الذي اشرك جميع لاعبيه في المباراة .وفي الربع الرابع والأخير، لم يتغيّر المشهد :"تسونامي" لبناني وتضعضع جزائري وسط صدمة جزائرية مما جرى في الربعين الثالث والرابع لينتهي الربع الرابع والمباراة بفوز كبير للبنان(83-66) وسط احتفال هستيري من الجمهور اللبناني المحتشد على المدرجات.

وستستريح المنتخبات السبت لتقام 3 مباريات اقصائية في الدور الثاني الاحد ومنها مباراة لبنان والأردن مع راحة الاثنين ليجري الدور نصف النهائي الثلاثاء المقبل والنهائي الأربعاء .