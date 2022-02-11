المساعدون القضائيون: التوقف عن العمل من 15 إلى 22 الحالي

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أعلن المساعدون القضائيون في قصور العدل في بيان، "التوقف عن العمل في كل الأقلام والأقواس من 15 إلى 22 الحالي كخطوة أولى تحذيرية".



وطالبوا ب"إقرار طابع المساعد القضائي بنسبة 3 بالألف من الحد الأدنى للأجور، المحافظة على الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين، وتعزيز وضعه المادي عبر زيادة مساهمة الدولة فيه، تأمين الطبابة والاستشفاء من دون دفع فرق دولار، تحسين الراتب كون الموظف خسر 15 ضعفا من راتبه، تأهيل قصور العدل وإعادتها كما كانت في السابق، زيادة المنح المدرسية بشكل فوري، ولحظ نسبة من الرسوم القضائية بعد تعديلها لصندوق المساعدين القضائيين".