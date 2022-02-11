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بعد خرق منصّة "MOPHPASS".. بيان من وزير الصحة!

11
FEBRUARY
2022
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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة فراس الأبيض، بيان جاء فيه: "بعد تأكد وزارة الصحة العامة من خرق منصة MOPHPASS التابعة لها في مطار الحريري الدولي، ما تسبب بالكشف عن عدد من البيانات الشخصية، دعا الوزير الأبيض إلى اجتماع عاجل مع المسؤولين عن شركة Potech Consulting المولجة بحفظ أمان وبيانات المنصة".

وأضاف البيان، "طلب وزير الصحة العامة إجراء تحقيق سريع لكشف أسباب الخرق المعلوماتي الحاصل والمتسببين به وضمان عدم تكراره بأي شكل من الأشكال. كما تم التواصل مع الجهات الأمنية المعنية للقيام بالتحقيقات الإضافية اللازمة وتحديد المسؤوليات".

وتابع، "وتم التأكيد على ما تم الاتفاق عليه في وقت سابق، لجهة تشديد إجراءات الأمان بما يضمن عدم خرق البيانات حتى من قبل فريق العمل".

وأكّد البيان، والجدير ذكره أن "الوزارة تعاملت مع شركة Potech المتخصصة بحماية البيانات بناء على تجربة الشركة الواسعة في لبنان حيث تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع العائدة للدولة اللبنانية في هذا المجال، بما في ذلك منصات تابعة لوزارات ذات مهمات أمنية. أما إنشاء منصة MOPHPASS فهو جزء من الإستراتيجية التي تنفذها الوزارة لمكننة العمل في دوائرها كافة، بما يكفل تحديث وتطوير أساليب العمل وضمان شفافية الأداء".

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