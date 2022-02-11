living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حطيط لموقعنا:"هذا ما حمله هوكشتين".. وأوساط النائب بو صعب للـtayyar.org: ننفي هذا الأمر نفياً قاطعاً"

11
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تكتّم شديد يحيط بملف التفاوض لجهة ما حمله هوكشتين الى لبنان وما حمله من لبنان. علماً أن مقالاً صحافياً تناول العشاء في دارة النائب الياس بوصعب، موحياً بمفاوضات جانبية يقودها الأخير مع الوسيط الاميركي، وهو ما نفته أوساط بو صعب نفياً قاطعاً. فلا شيء اسمه مفاوضات جانبية، كما أن لا دور تفاوضي لبو صعب وليس مسؤولاً عن التفاوض، ولم يأتِ على ذكر الخطوط الحدودية بأي شكل من الاشكال. ووضعت أوساط النائب بو صعب محتوى المقال في إطار إما التحاليل التي يقوم بها الاعلاميون وإمّا دسّ المعلومات المغلوطة من بعض الجهات.

وفي إطار ترسيم الحدود وما حمله الوسيط الأميركي آموس هوكشتين، لفت الباحث الاستراتيجي العميد المتقاعد أمين حطيط لموقعنا أن هوكشتين حمل عرضاً يمكن وصفه بتلمّس اتفاق حبّي وليس اتفاقاً قانونياً حول ترسيم الحدود وذلك لأنه لا يتطابق بشكل تام مع قانون البحار، فهو يعرض خطاً متعرّجاً على شكل "S" بحيث يجعل حقل كاريش برمّته في المنطقة الاسرائيلية وحقل قانا في المنطقة اللبنانية ويكون قريباً في اتجاهه العام من الخط 23.

وأضاف حطيط:"استمع رئيس الجمهورية الى عرض هوكشتين واستمهله لدراسة العرض ولم يعط موافقة إيجابية أو رفضاً سلبياً، والمتوقع أن يعود هوكشتين الى لبنان أواخر الشهر الحالي أو في الأسبوع الأول من آذار خاصة أنه أظهر بأنه على عجلة من أمره وبأنه يريد أن ينجز الاتفاق قبل 31 آذار المقبل... قائلاً:"ليس لدي من الوقت الا ستة أسابيع".

وتابع حطيط حديثه لموقعنا بالقول:"بدّل هوكشتين عنوان عرضه، وبدلا من "ترسيم الحدود البحرية" حلّ عنوان "صفقة تقاسم الحقول النفطية" وأرفق عرضه بأمور متعلقة بالكهرباء الاردنية وبالغاز المصري الموعود لبنان باستجرارهما، وأظهر أن الولايات المتحدة لم توافق حتى الان على استجرار كهرباء من الاردن وأنها بصدد دراسة استجرار الغاز المصري دون أن تكون هذه الموافقة قد تمّت وأن دراسة الموضوع الاردني متأخر لما بعد الموضوع المصري... وفي هذه النقطة ظهر للبنان أن الولايات المتحدة تستعمل حاجته النفطية والكهربائية كأوراق ضغط خاصة بأن الوسيط الأميركي قال بأن هذه هي الفرصة الأخيرة للبنان واذا لم يحصل على التوقيع اللبناني في نهاية آذار لا يمكن لهذا البلد أن ينتظر وساطة من الولايات المتحدة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout