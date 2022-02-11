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عقد اجتماع ثلاثي استثنائي في رأس الناقورة برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواء ستيفانو ديل كول، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن حسيب عبدو.

في بداية الاجتماع اثنى الوفد اللبناني على الجهود التي قام بها الجنرال دل كول خلال فترة توليه رئاسة البعثة متمنياً له التوفيق في المهمات المستقبلية، كما تمنى للقائد الجديد التوفيق في مهماته.

وادان الجانب اللبناني الإعتداءات الاسرائيلية المتكررة التي تحصل يومياً وحمل العدو مسؤولية النتائج التي تترتب عنها. كما دعا الأمم المتحدة الى "ممارسة الضغط على العدو الاسرائيلي من أجل كبح ممارساته العدائية، لاسيما استخدام المجال الجوي اللبناني لقصف الاراضي السورية واستمرار انتهاكاته للسيادة اللبنانية براً وبحرا وجوا، وأكد التزام لبنان بالقرارات الدولية لاسيما القرار 1701 ومندرجاته".

كذلك شدد الجانب اللبناني على ضرورة انسحاب العدو الاسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة كافة ومنها: المنطقة المتاخمة لشمال الخط الازرق ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي المحتل من بلدة الغجر وبقعة B1 المحتلة والنقاط الـ 17 المتحفظ عليها.