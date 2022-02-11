بوغدانوف ناقش في اتصال هاتفي مع الحريري الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان ان في ١١ شباط، جرت مكالمة هاتفية بين الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الاوسط وبلدان افريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف ورئيس حكومة لبنان السابق رئيس تيار المستقبل سعد الحريري.

تناول النقاش خلال المكالمة الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة في لبنان ، كما تم التطرق لعدد من المواضيع الاساسية في سبيل تطوير علاقات التعاون والصداقة التاريخية الروسية اللبنانية.

وفي هذا السياق اكد سعد الحريري التزامه الدائم بكل ما يضمن استقرار لبنان ،وتشجيعه الثابت لتعزيز العلاقات في كافة المجالات مع روسيا لمصلحة البلدين.