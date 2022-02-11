living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نقابة الصحافة: الانتخابات النيابية المعبر الاساس لانتقال السلطة بديموقراطية

11
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقد مجلس نقابة الصحافة اجتماعه الشهري برئاسة نقيب الصحافة عوني الكعكي.
وصدر بيان لفت الى ان المجتمعين ناقشوا الاوضاع اللبنانية والازمات المتفاقمة "التي طاولت كل مرافق الحياة الكريمة للمواطن. ودعا مجلس النقابة الى بذل مزيد من الجهد من قبل المعنيين للتخفيف من وطأة الازمات خصوصا تفلت سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية التي تتآكل يوما بعد يوم، وأيضا موضوع المحروقات ومادتي البنزين والمازوت الضروري للمواطن في فصل الشتاء، ووقف التلاعب بسعر الرغيف ووزنه الذي يطاول لقمة عيش المواطن ومعالجة موضوع الطبابة والاستشفاء الذي يحول المريض متسولا على أبواب المستشفيات وباحثا عن حبة دواء فلا يجدها، والسعي لاعادة الطلاب الى مدارسهم وجامعاتهم وحل مشكلة الهيئة التعليمية".

وأشارالبيان الى ان المجتمعين درسوا اقتراح قانون الاعلام، فأكدوا "الحرص على وسائل الاعلام والاعلاميين جميعا واستنكروا التعرض لوسائل اعلامية وللاعلاميين، أثناء تأديتهم مهامهم، مؤكدين ان سقف الاعلاميين كان دوما القانون والتزام شروط المهنة".
وأكد "أهمية اجراء الانتخابات النيابية، المعبر الاساس لانتقال السلطة بديموقراطية يعبر عنها باختيار المواطنين لممثليهم في الندوة البرلمانية" . ودعا الى استكمال الجهوزية اللوجستية، مؤكدا دور الاعلام في الحث على اجراء الانتخابات النيابية ولاحترام ديمقراطيتها ونزاهتها".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout