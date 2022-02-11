بعد انفجار صهريج الغاز على أوتوستراد الزوق.. هذا ما أوضحه الدفاع المدني

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني البيان التالي:

اخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٢:٤٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/٠٢/١١ حريقا شب داخل بيك أب محمّل بصهريج يحتوي على مادة الغاز، ما ادّى الى انتشار النيران لتطال واجهات وشرفات مبنى مؤلف من ثلاث طبقات في الموقع بالإضافة الى سيارة رباعية الدفع على اوتوستراد ذوق مكايل.

ولم يسفر الانفجار عن وقوع أية إصابات بشرية فاقتصرت الاضرار على الماديات.

يعمل عناصر من الدفاع المدني في هذه الاثناء على تأمين السلامة العامة في موقع الانفجار إلى أن تستكمل عمليات رفع بقايا الصهريج من المكان .