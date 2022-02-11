نقابة محرّري الصحافة اللبنانيّة: لن تسكت على الصرف التعسفي الذي طاول الزميلين اللبنانيين في مؤسسة " دويتشه فيلليه"

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أعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي أن النقابة لن تسكت على الصرف التعسفي الذي طاول الزميلين اللبنانيين في مؤسسة " دويتشه فيلليه" الألمانيةباسل العريضي وداود ابراهيم، بتحريض وضغط من اللوبي الصهيوني بسبب مواقفهما المؤيدة للقضية الفلسطينية ، علما أنهما لم يقدما طوال فترة عملهما في المؤسسة على اي تصرف يخالف قوانينها ومدونة سلوكها. ولا يحق ل" دويتشه فيلليه" على الإطلاق أن تحاسبهما على مواقف مسبقة اطلقاها قبل التحاقهما للعمل فيها.

اضاف القصيفي إن مجلس النقابة هو في تشاور دائم مع الزميلين العريضي وإبراهيم ومجموعة من المحامين لاتخاذ الإجراء اللازم، وهو راسل السفارة الألمانية في بيروت مبلغا استنكاره لصرف الزميلين ، كما راسل الاتحاد العام للصحفيين العرب، والاتحاد الدولي لهذه الغاية.

وسيتصل مجلس النقابة بنقابتي المحامين في كل من بيروت وطرابلس للمساعدة القانونية من خلال إشراك محامين تسميهم للدفاع عن الزميلين ، ومراسلة اتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمحامين لادانة هذه الانتهاكات.

كذلك ستكثف النقابة الاتصالات مع وزارة الاعلام لتنسيق التحرك تجاه هذه القضية. كما ستكون هناك سلسلة تحركات سيعلن عنها في حينه.