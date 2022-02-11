بعد سلسلة منخفضات جوية.. كيف سيكون طقس الـWeekend؟

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يسيطر جو مستقر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، ولا مؤشرات حول منخفضات جويّة في المدى القريب.

اليكم تفاصيل طقس الايام المقبلة:

الجمعة:

١- الحرارة ساحلاً بين ٨ و ١٥ درجة بقاعا بين -٢ و ١١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١ و ٩ درجات

٢- الجو : غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال

٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ - ٨٩ ٪

٥- الضغط الجوي ١٠٢٣ hpa

٦- الرؤية جيدة تسوء محليا بسبب الضباب

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

السبت : مستقر ومشمس، الحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح ساحلا بين ٩ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر بين ٣ و ٩ درجات وبقاعاً بين صفر و ١١ درجة، الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ٢٠ و ٣٠كم/س



الأحد : مستقر ومشمس، الحرارة تتراوح ساحلا بين ١١ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر بين ٤ و ١١ درجة وبقاعاً بين صفر و ١٢ درجة، الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ٢٠ و ٣٠كم/س