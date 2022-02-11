أسرار الصحف ليوم الجمعة 11 شباط 2022

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البناء

كواليس

تبلّغت كل من السعودية و”إسرائيل” إشعارات أميركيّة بأن القرار بتوقيع الاتفاق النووي مع إيران قد اتخذ وأن المدى الذي بلغته المفاوضات يجعل التوصل للصيغة النهائيّة للاتفاق أمرا متوقعا في أية لحظة، وأن القضايا التي تتصل بالأمن القوميّ حسمت والباقي قضايا تفصيليّة لا تستدعي التشاور.

خفايا

تلقت إحدى السفارات الغربية استفسارات من شخصيّات قريبة منها مناوئة لحزب الله وعهد الرئيس ميشال عون تستفسر بلغة استنكارية إمكانية التوصل لتفاهم على ترسيم الحدود البحرية وتعتبر حدوث ذلك كارثة لأن تحقيق هذا الإنجاز سيصبّ في رصيد العهد والحزب قبيل الانتخابات.

اللواء

همس

يتهم مسؤول في حزب بارز سفارة دولة كبرى بوضع ماكينة لمتابعة إجراء الانتخابات النيابية تحت مظلة مساعدات كورونا!

غمز

يصف وزير خدماتي إقرار الموازنة أمس بأنها عملية سلق من أجل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي..

لغز

قطع نواب كتلة وازنة الشك اليقين، قبل الاحتفال بذكرى وطنية كبرى، لجهة وحدة الارتباط بمرجع سابق، وتأثيره على الساحة الداخلية.

الجمهورية

لم تؤد المفاوضات بين تيار وحركة سياسية إلا الى احتمال التعاون في دائرة واحدة خلافاً لما يروج في الإعلام.

لجأ دبلوماسي غربي إلى ترغيب اللبنانيين بالخروج من الأزمة فيما لو قبلوا بمشروع أتى به يخص موضوعاً حساساً يجري الحديث حوله حاليًا.

عادت حركة بيع وشراء الدولار في السوق بعد انخفاض سعره والكشف عن الخطة الحكومية لإلنقاذ وتوزيع الخسائر.